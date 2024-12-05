外交部宣布制裁美國13家企業和6人 (15:37)

通告稱，美國近日再次宣布向台灣出售武器，中方決定依據《反外國制裁法》，對以下美國軍工企業及高級管理人員採取反制措施：

一、對特勵達·布朗工程公司、BRINC無人機公司、急速飛行公司、紅色六方案公司、護盾人工智能公司、賽尼克斯公司、火風暴實驗室公司、奎托斯無人機系統公司、浩劫人工智能公司、尼羅斯科技公司、賽博勒克斯公司、多莫戰術通信公司、Group W公司等13家企業，凍結在中國境內的動產、不動產和其他各類財產；禁止中國境內的組織、個人與其進行有關交易、合作等活動。

二、對博爾戈諾維（雷神公司海軍力量戰略業務部總裁）、許貝爾（Gerard Hueber，雷神公司海軍力量戰略業務部副總裁）、伍德伯恩（Charles Woodburn，貝宜陸上和武器系統公司首席執行官）、克勞福德（Richard D. Crawford，聯合技術系統運營公司創始人、首席執行官）、艾德勒（Beth Edler，數據鏈路解決方案公司總裁）、雷斯尼克（Blake Resnick，BRINC無人機公司創始人、首席執行官）6名企業高級管理人員，凍結在中國境內的動產、不動產和其他各類財產；禁止中國境內的組織、個人與其本人進行有關交易、合作等活動；對其本人不予簽發簽證、不准入境（包括香港、澳門）。（外交部）