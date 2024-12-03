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經濟學者指中產階級殞落衝擊大  演講爆紅 (23:18)

中國經濟學者、東北證券首席經濟學家付鵬一場內部演講近日在網上熱傳又頻遭刪文。

付鵬表示，從各種數據和調查樣本來看，當前的問題幾年前就已經暴露，只是一開始是底層如網約車司機、外送員等感受到生活壓力，然後再層層往上傳遞，「今年的大麻煩是中產階級殞落」，突然激增的2000萬網約車司機也是從中產階級而來。

他指出，從2002年中國的生產融入全球化開始，到2024年，長達22年的時間裏，在沒有任何重大風險的情況下，中國第一次出現了有效需求為負，顯然中產階級已經在節衣縮食，「中產階級的收縮對整個宏觀經濟衝擊最大」。

回顧在2015到2016年中國房價飆升的時期，付鵬說，房價帶來了大家的消費預期和希望，但是這種財富並不是由收入支撐。2019年後消費斷崖式往下，其實是向真實的收入回歸。

付鵬指出，內需「本質上就是人口收入的債務函數、槓桿函數」。但中國人口已經出現轉折點，能夠承接龐大債務的人口正在減少。

除了中國國內消費的情況，付鵬也針對產能過剩、中日對比、新興市場危機等發表看法。他指出，2016年對全球都是關鍵的一年，表面上是中美貿易戰，其實是全球各個國家內部的矛盾展示，對內是內部分配，對外是外部分配的問題。（中央社）

相關字詞﹕付鵬 中產階級 經濟 東北證券

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