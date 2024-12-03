經濟學者指中產階級殞落衝擊大  演講爆紅 (23:18)

付鵬表示，從各種數據和調查樣本來看，當前的問題幾年前就已經暴露，只是一開始是底層如網約車司機、外送員等感受到生活壓力，然後再層層往上傳遞，「今年的大麻煩是中產階級殞落」，突然激增的2000萬網約車司機也是從中產階級而來。

他指出，從2002年中國的生產融入全球化開始，到2024年，長達22年的時間裏，在沒有任何重大風險的情況下，中國第一次出現了有效需求為負，顯然中產階級已經在節衣縮食，「中產階級的收縮對整個宏觀經濟衝擊最大」。

回顧在2015到2016年中國房價飆升的時期，付鵬說，房價帶來了大家的消費預期和希望，但是這種財富並不是由收入支撐。2019年後消費斷崖式往下，其實是向真實的收入回歸。

付鵬指出，內需「本質上就是人口收入的債務函數、槓桿函數」。但中國人口已經出現轉折點，能夠承接龐大債務的人口正在減少。

除了中國國內消費的情況，付鵬也針對產能過剩、中日對比、新興市場危機等發表看法。他指出，2016年對全球都是關鍵的一年，表面上是中美貿易戰，其實是全球各個國家內部的矛盾展示，對內是內部分配，對外是外部分配的問題。（中央社）