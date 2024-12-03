BBC指歐洲超市「意大利產」果泥來自新疆疑涉強迫勞動 環時：潑污水只能暴露自身狹隘 (17:21)

有的商品比如樂購（Tesco）超市的「Italian Tomato Purée」名字裏有「意大利」字眼。其他則在產品描述中出現這三個字，比如阿斯達超市（Asda）雙倍果泥稱含有「意大利產的番茄果泥」，維特羅斯超市（Waitrose）「必不可少的番茄果泥」（Essential Tomato Purée）自稱「意大利番茄果泥」。

通過分析番茄從產地岩石和土壤中吸收的微量元素，可以顯示其獨特的來源地。17種產品被發現含有中國番茄成分，其中10種來自佩蒂集團，該集團是意大利主要番茄加工集團的分支公司，在2020到2023年從新疆冠農公司購入3600萬公斤番茄。

BBC記者以商人身分「放蛇」，與佩蒂集團洽談大額訂單。在有沒有中國番茄問題上，對方稱「我們可以找到一條路為你提供最好的價格，即使是採用中國西紅柿」。暗訪記者在工廠拍攝到10餘個裝着番茄膏的藍色桶，其中一個標籤上可以看到「新疆冠農番茄有限公司，生產日期2023年8月20日」。

中國番茄產量佔全球約三分之一，新疆具備種植這種農作物的絕佳氣候條件。報道指出，大多數中國番茄出自新疆，「當地的生產，和維族以及其他穆斯林少數民族的強迫勞動相關」。新疆番茄運往歐洲，主要透過火車運載。

中國政府一向否認強迫人民在番茄產業勞動，批評外媒抹黑新疆。對於BBC的測試和發現，所有上述超市都表示不贊同。

中國《環球時報》社評指出，BBC的報道幾乎是將新疆與「強迫勞動」畫了等號，是對中國的公然抹黑；BBC信口雌黃搞「媒體審判」，又何嘗不是一種對新疆人民的霸凌？

社評稱，在新疆，無論是棉花還是番茄，從種植到採收基本實現機械化了，很少使用人力；BBC作為一家國際知名媒體，在新疆問題上刊發如此突破底線、歪曲事實的報道，實在令人汗顏。

社評認為，從新疆棉花到新疆番茄，BBC們炒作的不是棉花或番茄，而是謊言和對立；BBC們似乎認為，只要編織的涉疆「信息繭房」足夠厚，就可以將世界人為割裂，但在數字信息時代這只能是自欺欺人；BBC們對新疆潑去的污水，只能暴露他們自身的狹隘，並在歷史上留下白紙黑字的尷尬。（BBC中文網、環球時報）