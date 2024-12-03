美國國會新冠病毒調查相信源於中國實驗室泄漏 北京：栽贓陷害不可信 (20:48)

針對美國國會眾議院的新冠病毒調查報告，中國外交部發言人林劍3日回應稱，美方的所謂報告在沒有任何實質證據的情況下，炮製誘導性結論，對華潑髒水，搞栽贓陷害，仍是政治操弄溯源的老套路，沒有任何可信度。

林劍敦促美方應當立即停止將溯源問題政治化、工具化、武器化，停止對別國栽贓抹黑、甩鍋推責，停止對自身存在的種種疑點裝聾作啞，盡快回應國際社會合理關切，主動同世衛組織分享本國早期疑似病例數據，公開德特里克堡及在世界各地設立的生物實驗室情況，給世界人民一個負責任的交代。

目前，美國聯邦機構、世界衛生組織（WHO）和全球各地科學家就新冠病毒最有可能的起源得出了不同結論，目前並沒有形成共識。中國一向否認病毒來自中國實驗室泄漏。

美國眾議院新冠病毒大流行事務特設小組委員會發布一份520頁的報告調查，委員會認可「實驗室泄露」的理論，指出新冠病毒「有可能是因為與實驗室或研究有關的事故而出現」。去年，美國情報部門的一項分析認為，新冠病毒有可能在武漢市的一家病毒實驗室被基因工程改造然後逃逸。

委員會調查還認為，封鎖抗疫措施「造成的害處大於益處」，強制口罩令「在控制新冠病毒擴散方面無效」。這與其他研究的發現相抵觸。(法新社、中國外交部網站)