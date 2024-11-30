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美增關稅前  中國國際貨運暴增 (01:28)

美國候任總統特朗普預告上任後對華大幅加徵關稅，近期從中國起飛的國際貨運航班數量達到了新高。彭博社指，為了趕在加徵關稅實施之前囤積中國商品的「搶貨潮」迅速升溫，中國目前正處於出口熱潮之中，今年的出口總值很可能創下歷史新高。

根據中國交通運輸部的數據，中國進出國際貨運航班數量上周達到了3485架次，這是自2023年3月即中國解除多年疫情邊境管控後以來的最高記錄，也是連續第三周貨運航班數量超過3400架次。官方數據顯示，今年來截至10月，中國貨運航班數量按年增長73%，貨船進出港次數也增加8.3%。公路和鐵路貨運量同樣實現雙位數增長。

彭博社指出，在特朗普明年1月下旬就職之前，美國企業可能會加緊採購，以便趕在他對來自中國、墨西哥、加拿大甚至其他國家的商品加徵新關稅之前完成囤貨。報道引述國際貨運預訂和支付平台Freightos集團研究負責人萊文（Judah Levine）在一份報告指出，「雖然已接近12月，但中國的航空貨運價格尚未出現暴漲，貨運公司雖然繁忙，但尚未超負荷運轉。」他補充道，「新增的運輸能力，以及發貨人提前調整和計劃，可能足以防止年底前運價極端攀升和貨運擁堵的情況發生。」

此前，中國海關總署數據也顯示10月出口按年增12.7%。特朗普日前在他的社交平台Truth Social發文說，因有關國家未制止毒品輸入美國，明年1月上任後將對中國進口商品額外徵收10%的關稅，並對所有從墨西哥和加拿大進口產品加徵25%的關稅。（綜合報道）

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