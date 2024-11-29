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騙貸2700億  前山西首富在英資產或被沒收   (01:42)

英國國家犯罪調查局（NCA）26日向英國高等法院皇座法庭立案，申請對山西資本德御系創辦人田文軍、郝江波夫婦的民事追繳令。

財新網報道，這意味着被中國警方通緝、潛逃英國5年的貸款詐騙疑犯田氏夫婦，其在英國的那些無法解釋來源的資產將被沒收。

現年50歲的田文軍是前山西首富，2010年，他創辦僅一年的德御農業在美國納斯達克上市，隨後作為實控人手握至少7家境內外上市公司，依靠從金融機構違規套現、投入資本市場運作非法獲利近2000億元（人民幣，下同）。

央視2023年1月播出反腐專題片披露山西省金融領域系統反腐風暴，指出從2011年到2016年，田文軍控制山西晉中德御系多家公司，從多家農信社、城商行等11家金融機構長期違規融資貸款近2700億元人民幣。

2017年底，德御系核心人物之一的任永青被中國證監會立案調查，德御系資金鏈開始崩塌，帶來地方重大金融風險，並引發山西金融金融系統反腐風暴。2020年，當初為田文軍提供便利的多名山西金融系統高官，也被挖了出來，公安部專案組查出涉案公職人員違紀違法所得總金額達27.89億元，追繳涉案財物、查封扣押凍結涉案資產共計76.73億元。

郝江波出身國家機關單位，曾在北京市朝陽區地稅局工作近13年，辭去公職後便進入胡潤百富榜，成為山西有名的女富豪。2017年7月，田文軍、郝江波申請投資移民英國。郝江波在2018年8月前往英國，而田文軍繞道泰國在2019年9月到達英國。

田文軍一家四口在2020年前相繼獲得了英國綠卡。2020年4月26日，田文軍夫妻開始面臨中國的司法訴訟。2021年8月，中國警方要求NCA對田文軍夫婦在英國境內的資產進行清查。NCA隨後在兩次民事調查中凍結了該夫婦及其關聯公司的570萬英鎊現金及多處資產。兩年後，英國高等法院根據NCA的申請簽發了信息披露令，要求他們提供相關資金來源。

今年1月5日，田文軍夫婦申請撤銷披露令，並稱田文軍是「跨國鎮壓的受害者」。英國高等法院於8月底駁回了田文軍夫婦的申請，法院並回應，執法部門並沒有發現他們有政治背景的證據。（綜合報道）

相關字詞﹕田文軍 郝江波

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