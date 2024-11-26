會見薩摩亞總理菲婭梅  習近平：中國幫助太平洋島國不開「空頭支票」 (20:39)

習近平表示，中方一貫主張，國家不分大小一律平等，都有獨立自主實現現代化的權利；中方願繼續在南南合作框架內為薩摩亞經濟社會發展提供幫助，深挖經貿、投資、農漁等領域潛力，拓展互利合作，實現共同發展。

菲婭梅表示，感謝中方長期以來給予薩摩亞寶貴幫助，薩方高度讚賞中國秉持不干涉別國內政原則，對太平洋島國的幫助不附加任何政治條件，向來言出必行，說到做到；薩方將中國作為重要戰略伙伴，期待以明年共同慶祝兩國建交50周年為契機，推動兩國關係進一步發展。

當天下午，習近平還在釣魚台國賓館會見了新加坡國務資政李顯龍。習近平說，當今世界正經歷百年未有之大變局；面對風險和挑戰，任何國家都不可能獨善其身，堅持團結合作、開放包容才是人間正道；中方願同新加坡一道，踐行真正的多邊主義，順應經濟全球化潮流，維護國際公平正義，抵制集團對立、分裂對抗，構建亞洲命運共同體。

李顯龍表示，中國已經找到了成功的現代化發展道路，新方對中國的未來充滿信心，相信中國將保持發展繁榮，為世界的和平和發展作出更大貢獻。（新華社）