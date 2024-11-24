網絡熱話 | 指保時捷洋人拒付款兼打人  滬貨拉拉司機：「以命」控訴 (02:34)

短片中，司機稱事先溝通時，對方提出多項要求，包括把貨物從3樓搬到1樓，要按照要求正確擺放等，並協議600元搬運費。他強調這些溝通內容都可以查看平台對話記錄佐證，但送到場時對方拒絕付款，雙方爭執時，他被一名外國人毆打。

司機還稱他有長期病患，從事貨拉拉司機已有8年，是為了賺錢醫病，如今被封號無法繼續拉貨賺錢，稱保時捷沒有良心、沒有道德，不僅賴帳還欺負窮人，自己沒法活下去，並高喊「我爛命一條」、「一命抵一命」、「今天就把命放這裏了」，要「同歸於盡」等話語。

事件相關話題「保時捷 貨拉拉」在11月24日凌晨高居新浪微博熱搜榜首多時，另有「保時捷回應貨拉拉糾紛事件」等話題衝上熱搜榜。

保時捷（中國）汽車銷售有限公司11日23日深夜發布聲明，稱11月21日，合作方項目組（前衛咨詢上海有限公司）與貨運平台工作人員發生了糾紛事件，涉事人員是合作方的正式員工，合作方確認其員工與貨運平台員工的糾紛已在相關部門的介入下進一步處理，雙方已於當日達成和解。

保時捷在聲明中表示，作為品牌方，「我們對引發這一糾紛及其中出現的不當處理表示歉意，並將在日後的合作中提高對合作方人員的行為要求，加強在品牌活動現場的管理責任，感謝大家的監督」，「我們尊重基層工作人員及其辛勤付出，並對任何形式的不尊重行為持零容忍態度」。聲明又稱，該事件已由保時捷合作方進行事實說明。

前衛咨詢上海有限公司23日發布的「事件說明」稱，事先不知道司機將貨物從3樓搬運到1樓要額外支付600元，又指未及時注意到貨拉拉司機當時情緒出現變化，並大聲宣稱受到欺負，全程使用手機錄像，「勸阻過程中出現了輕微的肢體接觸和搡動作」。

「事件說明」指出，公司報警後，經調停，公司支付司機600元，雙方均承諾刪除相關短片及照片並不做出有損對方的言行。「由於視頻流出引發的網絡輿論對我公司員工和客戶都造成了不同程度的影響，我公司特此針對該事件進行澄清」

前衛咨詢上海有限公司表示，就「信息溝通不及時，造成費用爭議，我公司在此表示歉意」，希望廣大網友不信謠、不傳謠，共同維護和諧的網絡環境。

不過，無論是保時捷的聲明，還是前衛咨詢上海有限公司的說明，大多數網民在跟帖評論時都表示不能接受。得到較多贊同的留言包括，微博帳號「nocolnocolll」指出：「你們還後面投訴人家（導致）帳號被封禁。背後玩一套真不是人。」網民「攝影師造型師龍龍」質問「打人的鬼子如何處理」。網民「海賊王高飛」指出，「人家都說了是商量好的，還『事先不知曉』，想白嫖就直說。」

自從珠海發生導致35人死亡、43人受傷的「11．11」駕車撞人案件後，全國掀起風險排查和預防行動。

中共中央政法委書記陳文清近日主持召開專題會議，要求公安、法院、檢察院等政法機關要加強風險源頭防控，深入開展「化解矛盾風險、維護社會穩定」專項治理，全面排查、實質化解矛盾糾紛，努力把矛盾解決在基層、化解在萌芽狀態。

如今，上海發生貨拉拉司機追討搬運費被打事件，隨即引起互聯網持續熱議。微博帳號「南風在北京」評論稱，「也許窮人不能一夜暴富，但可以瞬間暴怒」。（綜合報道）