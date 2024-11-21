「直升機航母」海南艦抵港泊西環 亮燈引圍觀（多圖） (21:54)

由解放軍海軍「海南」號兩棲攻擊艦和「長沙」號導彈驅逐艦組成的艦艇編隊，11月21日抵達香港，開始為期5天的訪問活動。香港特區消防船為編隊行「水門禮」，香港特區政府在昂船洲碼頭舉行歡迎儀式。

其中，長沙艦停靠昂船洲碼頭，海南艦在位於西環的招商局碼頭停泊。今天已經有眾多堅尼地城居民和軍事愛好者到西環海濱長廊觀看、拍攝有「直升機航母」之稱的海南艦，警方人員駐守附近海濱維持秩序，並增派警員巡邏周邊。

海軍表示，艦艇編隊訪問香港期間將面向港澳市民、香港青少年學生等群體和駐香港部隊、駐澳門部隊基層官兵開放，預計將有萬餘人次登艦參觀。有「西環媽媽群」網民表示，透過內部途徑取得一張參觀票，獲活動主辦方告知小童不能登艦，參觀時不准拍照。

海南艦舷號31，是國產075型兩棲攻擊艦首艦，2021年4月在海南三亞軍港交接，正式入列解放軍海軍，這次是海南艦首次訪港。

公開資料顯示，海南艦配備了平直甲板，可搭載30架不同型號直升機；塢艙可搭載兩棲氣墊登陸艇、兩棲戰車等兩棲作戰裝備，具備立體登陸作戰能力。

《解放軍報》曾刊文介紹，海南艦搭載的導航雷達、反艦導彈防御系統以及螺旋槳、升降機等，均實現了國產化，還搭載有新型防空雷達，對空探測能力更強。（明報記者）​