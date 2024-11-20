中國證監會科技監管司原司長、信息中心原主任姚前被「雙開」 (17:13)

通報指，經查，姚前背棄初心使命，不講政治，貪圖虛名，以金融科技專家自居，為一己之私不遺餘力扶持特定科技服務商，甘做圍獵者的「重點培養對象」。濫用政策建議權、制定權、執行權等監管權力，棄守科技監管職責，在信息技術系統服務機構拓展業務、軟硬件采購等方面為他人謀取不當利益，利用虛擬貨幣等進行權錢交易。搞迷信活動；無視中央八項規定精神，違規收受茅台酒等貴重物品和接受宴請；違反組織原則，在職工錄用中為他人謀取利益；違反廉潔紀律，將應當由個人支付的租車等費用交由監管對象支付，違規借用監管對象大額錢款，違規投資入股企業。非法收受財物，數額特別巨大。

通報又指，姚前嚴重違反黨的政治紀律、中央八項規定精神、組織紀律和廉潔紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大、十九大乃至二十大後仍不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。

（央視新聞）