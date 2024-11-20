東莞原書記徐建華被查　任內東莞被央視曝光涉黃引轟動 (16:04)

公開資料顯示，徐建華是江西樂平人，1958年9月出生，大學本科學歷，1975年10月參加工作，1985年7月加入中國共產黨。徐建華仕途未離開過廣東，早期在韶關市工作，2001年4月，43歲的徐建華履新韶關市長，5年後就地接任韶關市委書記。他在2010年11月轉任廣東省發展改革委黨組書記。一年後調任東莞市委書記，至2016年4月卸任。

在徐建華任職東莞市委書記期間，東莞因涉黃事件受到全國矚目。2014年2月9日上午，央視曝光東莞市多個娛樂場所存在招嫖賣淫行為，新聞播出後引發全網關注。

廣東省委當日即批示，對東莞全市拉網式排查，先治標，再治本。廣東省公安廳部署全省公安開展為期3個月掃黃問行動。東莞則成立由東莞市委書記徐建華為組長，市長袁寶成、市委副書記姚康為副組長的市掃黃專項行動小組，督導整治涉黃。

當年7月，徐建華在一場聯合採訪中回應東莞涉黃問題，據報有記者提問稱「全世界都知道的事情，你們真的不知情嗎？」，該記者其後撰文憶述，徐建華的回應大意是，不知情是不可能，但不知道問題這麼嚴重，卻是現實，畢竟書記和市長不會去那種場所，不清楚具體情況，但確實要反思，領導不知情確實是嚴重的官僚主義。（新黃河）