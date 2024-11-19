國足今晚再戰日本隊 廈門場外抓「漢奸」  官方籲球迷友好交流 (18:28)

2026世界盃亞洲區預選賽中國國家男子足球隊對陣日本國家男子足球隊的比賽今（19日）晚即將在廈門白鷺體育中心體育場舉行，世預賽組委會向球迷發布《文明觀賽倡議書》：
1. 注重禮儀：升國旗、奏國歌要肅立、脫帽、行注目禮。
2. 尊重秩序：請大家遵守賽場秩序，服從工作人員的指引，禁止進入比賽場地，不干擾運動員的比賽。
3. 文明助威：以積極、健康的方式為球隊和運動員加油助威，不使用粗俗、侮辱性的語言或做出過激行為。
4. 尊重他人：尊重其他觀眾的觀賽權利，不擁擠、不推搡，避免發生衝突。
5. 愛護環境：嚴禁向賽場投擲雜物。保持賽場整潔，不亂扔垃圾，離開時帶走自己的物品。
6. 遵守法規：不參與任何違法違規的活動，不攜帶違禁物品進入賽場。
7. 支持公平競賽：為球隊的精彩表現鼓掌喝彩，尊重裁判的判罰，倡導公平競爭的精神，營造公平競爭的氛圍。
8. 熱情友好：與來自不同地區的球迷友好交流，展示我們城市的熱情好客。
9. 注意安全：關注自身和他人的安全，避免在觀賽過程中發生意外事故。
10. 傳播正能量：通過觀賽，傳遞體育精神和正能量，激勵更多人參與體育運動。
此前對陣日本時，國足作客以0比7慘敗。今晚央視依然不會轉播本場比賽。今天廈門白鷺體育中心體育場外有人穿日本隊服，周圍球迷朝他高喊「漢奸」，隨後有警員協助穿日本隊服者離開。（綜合報道）