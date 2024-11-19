國足今晚再戰日本隊 廈門場外抓「漢奸」  官方籲球迷友好交流 (18:28)

1. 注重禮儀：升國旗、奏國歌要肅立、脫帽、行注目禮。

2. 尊重秩序：請大家遵守賽場秩序，服從工作人員的指引，禁止進入比賽場地，不干擾運動員的比賽。

3. 文明助威：以積極、健康的方式為球隊和運動員加油助威，不使用粗俗、侮辱性的語言或做出過激行為。

4. 尊重他人：尊重其他觀眾的觀賽權利，不擁擠、不推搡，避免發生衝突。

5. 愛護環境：嚴禁向賽場投擲雜物。保持賽場整潔，不亂扔垃圾，離開時帶走自己的物品。

6. 遵守法規：不參與任何違法違規的活動，不攜帶違禁物品進入賽場。

7. 支持公平競賽：為球隊的精彩表現鼓掌喝彩，尊重裁判的判罰，倡導公平競爭的精神，營造公平競爭的氛圍。

8. 熱情友好：與來自不同地區的球迷友好交流，展示我們城市的熱情好客。

9. 注意安全：關注自身和他人的安全，避免在觀賽過程中發生意外事故。

10. 傳播正能量：通過觀賽，傳遞體育精神和正能量，激勵更多人參與體育運動。

此前對陣日本時，國足作客以0比7慘敗。今晚央視依然不會轉播本場比賽。今天廈門白鷺體育中心體育場外有人穿日本隊服，周圍球迷朝他高喊「漢奸」，隨後有警員協助穿日本隊服者離開。（綜合報道）