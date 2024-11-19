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王毅會見印外長：爭取盡快恢復直航、互派記者取得進展 (14:04)

中共中央政治局委員、外交部長王毅周一（18日）在巴西里約熱內盧會見印度外長蘇傑生，表示爭取盡快在恢復直航、互派記者、便利簽證等方面取得實際進展。他續稱，明年是中印建交75周年，雙方要規劃好紀念活動，鼓勵各領域各層級交流互訪，增進理解和互信。

王毅表示，習近平主席和莫迪總理早前在俄羅斯喀山會見，中印關係重啟再出發，這符合兩國人民根本利益，符合全球南方國家的期待，也符合歷史前進的正確方向。雙方要落實好領導人重要共識，相互尊重彼此核心利益，通過對話溝通增進互信，秉持誠意誠信妥處分歧，推動兩國關係早日重回穩定健康發展軌道，要多發出積極信號，多做有利於兩國交往的事情；多增進互信，少一些猜忌；多開展合作，少一些消耗。

蘇傑生表示，印方希望盡快重啟有關對話機制，通過加強溝通保持兩國關係改善發展勢頭，印中之間共識遠大於分歧，雙方應以戰略眼光看待雙邊關係，以更積極態度妥善處理有關問題，不讓具體分歧定義兩國關係。印方願以明年兩國建交75周年為契機，推動印中關係向前發展。他稱，印中都在國際事務中發揮重要作用，這也體現了印中合作的潛力，印方同樣反對單邊主義，不贊成軍事同盟，主張國際關係實現民主化，願同中方在二十國集團、金磚等多邊機制中加強協調合作。（外交部）

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