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習近平利馬晤拜登｜習近平提七大重點　「新冷戰」打不得　不能挑戰紅線底線 (12:00)

國家主席習近平與美國總統拜登，於當地時間11月16日下午在秘魯首都利馬，出席亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議期間會面。習近平表示，過去4年的經驗值得總結、下列七條啟示需要記取。

一是要有正確的戰略認知。「修昔底德陷阱」不是歷史的宿命，「新冷戰」打不得也打不贏，對華遏制不明智、不可取，更不會得逞。

二是要言必信、行必果。人無信不立。中方都是說到做到，但如果美方總是說一套、做一套，對美國的形象很不利，也損害雙方互信。

三是要平等相待。中美兩個大國交往，任何一方都不能按照自己的意願改造對方，也不能從所謂「實力地位」出發壓制對方，更不能為保持本國的領先地位而剝奪對方正當發展權利。

四是不能挑戰紅線、底線。中美是兩個大國，難免有些矛盾分歧，但不能損害彼此核心利益，更不能搞衝突對抗。一個中國原則和中美三個聯合公報是雙邊關係的政治基礎，必須恪守。台灣問題、民主人權、道路制度、發展權利是中方的4條紅線，不容挑戰。這些是中美關係最重要的防護欄和安全網。

五是要多搞對話和合作。在當前形勢下，中美兩國共同利益不是減少了，而是更多了。不管是在經貿、農業、禁毒、執法、公共衛生等領域，還是面對氣候變化、人工智能等全球性挑戰，以及在國際熱點問題上，都需要中美合作。中美雙方應該拉長合作清單，做大合作蛋糕，實現合作共贏。

六是要回應人民期待。發展中美關係應該始終著眼兩國人民福祉，匯聚兩國人民力量。中美雙方要為兩國人員往來和人文交流架橋鋪路，也要排除干擾和障礙，不要人為製造「寒蟬效應」。

七是要展現大國擔當。中美兩國應該時刻考量人類前途命運，為世界和平擔當，為全球提供公共產品，為世界團結發揮積極作用，包括開展良性互動、不搞相互消耗、不脅迫別國選邊站隊。

（中新社）

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