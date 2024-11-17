習近平促美方慎之又慎處理台灣問題　稱中方堅決維護南海領土主權 (11:31)

習近平強調，「台獨」分裂行徑同台海和平穩定水火不容。美方想要維護台海和平，關鍵是要認清賴清德和民進黨當局的「台獨」本性，慎之又慎處理台灣問題，明確反對「台獨」，支持中國和平統一。中國人民的發展權利不可剝奪、不容無視。各國都有維護國家安全的需要，不能泛化國家安全概念，更不能以此為藉口對別國惡意設限打壓。

所謂的中國實施網絡攻擊，既沒有證據，也沒有道理。中方本身是國際網絡攻擊的受害者，一貫反對並打擊任何形式的網絡攻擊。

習近平續稱，中方堅決維護南海領土主權和海洋權益。當事方對話協商始終是管控南海爭議的最佳方式。美國不應介入有關南沙島礁的雙邊爭議，不應縱容和支持挑釁衝動。

中方在烏克蘭問題上的立場和作為始終光明磊落，就是穿梭斡旋、勸和促談，為和平而奔走，為推動局勢降溫而努力。中方不會允許朝鮮半島生戰生亂，不會坐視中國的戰略安全和核心利益受到威脅。

（中新社/新華社）

拜登稱不支持「台灣獨立」