習近平晤拜登　冀中美關係平穩過渡　續探尋兩國正確相處之道 (07:35)

習近平表示，大國競爭不應是時代底色，團結協作才能共克時艱。新一輪科技革命和產業變革方興未艾，「脫鈎斷鏈」不是解決之道，互利合作才能共同發展。「小院高牆」不是大國作為，開放共享才能造福人類。中美作為世界上兩個大國，應該計天下利，多為當前動盪不安的世界注入確定性、提供正能量。中美雙方要從兩國人民福祉和國際社會共同利益出發，作出明智選擇，繼續探尋兩個大國正確相處之道，實現中美兩國在這個星球上長期和平共存。

習近平稱，美國剛剛舉行了大選。中方致力於中美關係穩定、健康、可持續發展的目標沒有變，按照相互尊重、和平共處、合作共贏處理中美關係的原則沒有變，堅定維護自身主權、安全、發展利益的立場沒有變，賡續中美人民傳統友誼的願望沒有變。中方願同美國政府繼續保持對話、拓展合作、管控分歧，努力實現中美關係平穩過渡，造福兩國人民。（新華社）