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習近平晤拜登　冀中美關係平穩過渡　續探尋兩國正確相處之道 (07:35)

國家主席習近平當地時間11月16日下午在秘魯首都會見美國總統拜登。習近平指出，很高興再次同拜登見面。過去4年，中美關係雖然歷經跌宕起伏，但在他們兩人領航把舵下，也開展了卓有成效的對話和合作，總體實現了穩定。中美關係的發展歷程，也印證了中美建交45年來的經驗和啟示。如果兩國做伙伴、做朋友，求同存異、彼此成就，中美關係就能夠得到長足發展。如果把對方當對手、當敵人，惡性競爭、互相傷害，中美關係就會遭遇波折甚至倒退。

習近平表示，大國競爭不應是時代底色，團結協作才能共克時艱。新一輪科技革命和產業變革方興未艾，「脫鈎斷鏈」不是解決之道，互利合作才能共同發展。「小院高牆」不是大國作為，開放共享才能造福人類。中美作為世界上兩個大國，應該計天下利，多為當前動盪不安的世界注入確定性、提供正能量。中美雙方要從兩國人民福祉和國際社會共同利益出發，作出明智選擇，繼續探尋兩個大國正確相處之道，實現中美兩國在這個星球上長期和平共存。

習近平稱，美國剛剛舉行了大選。中方致力於中美關係穩定、健康、可持續發展的目標沒有變，按照相互尊重、和平共處、合作共贏處理中美關係的原則沒有變，堅定維護自身主權、安全、發展利益的立場沒有變，賡續中美人民傳統友誼的願望沒有變。中方願同美國政府繼續保持對話、拓展合作、管控分歧，努力實現中美關係平穩過渡，造福兩國人民。（新華社）

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