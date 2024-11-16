襲擊新華社記者  中鐵七局免職5人 (01:41)

中鐵七局稱，公司已啟動內部問責程序，依法依規嚴肅處理；將深刻反思暴露出來的問題，舉一反三，堅決杜絕此類事件發生，堅決維護新聞記者輿論監督的合法權益。

定遠縣公安局通報稱，經調查，王某某、程某某被合新高鐵中鐵七局項目部有關人員搶奪手機並限制人身自由，致王某某右手掌根部輕微傷。目前，該項目部5名違法人員已被公安機關依據治安管理處罰法分別處以行政拘留13日、13日、12日、10日、7日。

《經濟參考報》12日刊發王文志、程子龍的調查報道，揭露合新高鐵（合肥至新沂）多家施工單位為節省成本，建材以次充好，違規將「三元乙丙橡膠彈性墊層」偷換為不符合鐵路行業標準的「再生膠仿製品」，仿冒品的性能遠低於設計要求，存在安全隱患。遇襲事件發生在王文志、程子龍返回合肥進行追蹤採訪期間。（綜合報道）