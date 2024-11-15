習近平同秘魯總統會談  中秘反對保護主義 (18:27)

習近平表示，中方願鼓勵中國企業參與秘魯基礎設施建設「硬聯通」，推動智慧海關「軟聯通」；中國企業克服困難如期完成錢凱港項目一期工程，充分表明中方同秘方開展長期戰略合作的決心；中方願同秘方一道，充分發揮錢凱港區位優勢，打造以錢凱港為起點的中拉陸海新通道，探索構建從沿海到內陸、從秘魯到拉美其他國家的立體、多元、高效互聯互通格局，帶動拉美和加勒比地區整體發展和一體化建設。

習近平說，中方支持蘇州市同錢凱市建立友城關係，願同秘方開展工業園區建設經驗交流，拓展跨境服務貿易、電子商務等領域合作；中方願繼續擴大進口秘魯特色優質農產品，鼓勵有實力的中國企業赴秘魯投資興業；中方願增加面向秘魯的獎學金名額。

博魯阿爾特表示，秘中兩國是友好的兄弟和朋友，習近平主席訪問期間，雙方簽署包括自貿協定升級議定書等多項重要合作協議，將有力促進雙方經貿關係和各領域合作進一步發展；特別是錢凱港開港，實現「從錢凱到上海」，成為拉美和亞洲之間的重要橋梁和秘魯經濟增長的重要引擎；秘方歡迎中國企業來秘魯投資興業，參與基礎設施、資源能源、交通等重要領域合作項目。

兩國元首共同見證簽署《中秘關於共建「一帶一路」的合作規劃》、《中秘自由貿易協定升級議定書》，並見證交換經貿、產業投資、工業園區、教育、綠色發展等領域多項雙邊合作文件。雙方發表《中秘關於深化全面戰略伙伴關係的聯合聲明》。（新華社）