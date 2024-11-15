明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時兩岸

習近平同秘魯總統會談  中秘反對保護主義 (18:27)

秘魯利馬當地時間11月14日下午，中國國家主席習近平在利馬總統府同秘魯總統博魯阿爾特舉行會談。習近平強調，雙方要增進戰略互信，堅定相互支持彼此核心利益和重大關切，加強反腐敗、打擊非法捕撈等領域合作；中秘都主張多邊主義，反對保護主義。

習近平表示，中方願鼓勵中國企業參與秘魯基礎設施建設「硬聯通」，推動智慧海關「軟聯通」；中國企業克服困難如期完成錢凱港項目一期工程，充分表明中方同秘方開展長期戰略合作的決心；中方願同秘方一道，充分發揮錢凱港區位優勢，打造以錢凱港為起點的中拉陸海新通道，探索構建從沿海到內陸、從秘魯到拉美其他國家的立體、多元、高效互聯互通格局，帶動拉美和加勒比地區整體發展和一體化建設。

習近平說，中方支持蘇州市同錢凱市建立友城關係，願同秘方開展工業園區建設經驗交流，拓展跨境服務貿易、電子商務等領域合作；中方願繼續擴大進口秘魯特色優質農產品，鼓勵有實力的中國企業赴秘魯投資興業；中方願增加面向秘魯的獎學金名額。

博魯阿爾特表示，秘中兩國是友好的兄弟和朋友，習近平主席訪問期間，雙方簽署包括自貿協定升級議定書等多項重要合作協議，將有力促進雙方經貿關係和各領域合作進一步發展；特別是錢凱港開港，實現「從錢凱到上海」，成為拉美和亞洲之間的重要橋梁和秘魯經濟增長的重要引擎；秘方歡迎中國企業來秘魯投資興業，參與基礎設施、資源能源、交通等重要領域合作項目。

兩國元首共同見證簽署《中秘關於共建「一帶一路」的合作規劃》、《中秘自由貿易協定升級議定書》，並見證交換經貿、產業投資、工業園區、教育、綠色發展等領域多項雙邊合作文件。雙方發表《中秘關於深化全面戰略伙伴關係的聯合聲明》。（新華社）

相關字詞﹕編輯推介 中秘 習近平 博魯阿爾特 錢凱港 一帶一路

上 / 下一篇新聞