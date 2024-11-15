中美大使論壇致辭  謝鋒稱中方願做美方伙伴  伯恩斯望繼續公平貿易投資 (16:31)

謝鋒表示，中美合作能「辦成事、辦好事、辦大事」，中美對抗將導致大動盪、大分裂和大災難，中美衝突對抗的代價誰都不可承受，中美各有關切，可通過平等協商尋求解決方法，強調雙方要確立對話而非對抗，加強各層級和各領域的對話，消除誤解誤判。

謝鋒說，中方對話的大門始終敞開，願意與美方做伙伴和朋友，希望美方與中方相向而行，妥善管控分歧。他指出，台灣問題是中國核心利益中的核心，中美關係政治基礎中的基礎，是可能引發衝突對抗的最大爆發點，打「台灣牌」只會引火自焚。

謝鋒又提到香港，指香港正處於由治及興的新階段，香港與美國利益聯繫深厚，保持香港繁榮穩定符合中美共同利益。

伯恩斯表示，美國和中國是戰略競爭對手，預計兩國關係在未來多年內保持激烈競爭，但美國不尋求與中國「脫鈎」，希望健康、公平的雙向貿易投資能夠繼續。

伯恩斯強調，美國將確保技術、資本和專業知識不被用來破壞美國的國家安全，又批評中國仍然歧視美國企業和投資者；美國會繼續推動其核心利益和價值觀，制裁向俄羅斯提供軍民雙用途技術的中國公司，又希望推進美國對新疆、西藏以及香港人權和自由的承諾。（明報記者）