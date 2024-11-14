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赴安徽採訪高鐵工程以次充好 新華社記者被打流血 (23:59)

官媒新華社旗下《經濟參考報》知名調查記者王文志、程子龍11月14日在安徽的高鐵施工現場調查採訪時遇襲，手機被搶，手部受傷流血。

現場流出短片中，記者質問「我們可以走嗎？」一名施工項目負責人說：「我逮到人（記者）了，我逮到現場了，我能讓你走嗎？」

《經濟參考報》回應稱，目前兩名記者暫時是安全的，報社已經將相關情況上報。安徽定遠縣警方則表示，會依法依規對此事進行調查。

《經濟參考報》12日刊發王文志、程子龍的調查報道，揭露了合新高鐵（合肥至新沂）多家施工單位為節省成本，建材以次充好，違規將「三元乙丙橡膠彈性墊層」偷換為不符合鐵路行業標準的「再生膠仿製品」，仿冒品的性能遠低於設計要求，存在安全隱患。

涉事的皖贛鐵路安徽有限責任公司表示，經初步核實，合新鐵路建設所用材料「彈性墊層」在使用前所有產品均履行了招標程序、出具了產品出廠合格證及第三方檢測報告。調查組已委託權威檢測機構對材料進行抽樣檢測，詳細核查正在進行中。

遇襲事件發生在王文志、程子龍返回合肥進行追蹤採訪期間。事發後，內地媒體聯繫到程子龍，他表示正在派出所做筆錄，警方暫時不允許他們接聽電話。

中國記協表示，得悉事件後，立即同有關方面溝通並聯繫記者王文志核實。目前，王文志及程子龍人身安全，手機已退回。「我們將繼續密切關注事件進展，與記者及有關部門保持溝通，維護記者正當採訪合法權益。」

中鐵七局發聲明，稱公司高度重視媒體關於合新鐵路建設材料「以次充好」的報道，已於第一時間派出工作組趕赴現場，目前正全力配合皖贛鐵路安徽有限公司的調查。如調查發現存在質量問題，絕不姑息，將嚴肅查處。「我們堅決維護記者輿論監督的合法權益。」（綜合報道）

相關字詞﹕編輯推介 新華社 高鐵 安徽 合新高鐵

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