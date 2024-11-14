談珠海車撞人案  最高檢察院檢察長應勇：加強對極端案件的回溯分析 (21:02)

應勇指出，要深刻汲取教訓、舉一反三、迅速行動，扎實開展涉檢信訪和矛盾糾紛大起底大排查，加強風險隱患源頭防控；確保自身嚴格依法辦案、公正司法，堅決防止因司法不規範、監督不到位等產生新的風險；堅持關口前移、源頭治理、前端治理，不斷提高社會風險防控能力，促進各類風險隱患標本兼治、更重治本；要加強對極端案件的回溯分析，全面總結案事件反映出的司法辦案、社會治理問題，提出對策建議，促進提升司法水平，維護社會穩定。

應勇強調，要依法加強立案和偵查活動監督，加強刑事申訴和再審抗訴工作，堅決糾正和防止冤錯案件；加大對民事、行政申訴案件辦理力度，對確有錯誤的案件，採取抗訴、再審檢察建議等方式加強檢察監督；加強檢察偵查工作，依法查辦徇私枉法、枉法裁判、刑訊逼供等犯罪，有力懲治司法腐敗、維護司法公正；深入推進對刑事申訴等案件的反向審視，及時發現、監督糾正檢察機關自身辦案中存在的突出問題。

聚焦重點領域、敏感時段、關鍵節點，加大對農民工討薪、高校畢業生就業等權益司法保障；幫助當事人緩解對抗情緒、不滿情緒，解「法結」、化「心結」；暢通群眾訴求表達渠道，讓人民群眾在每一個司法案件和案件的每一個環節感受到公平正義。（最高檢察院）