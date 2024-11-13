最高法：三名強姦未成年人的罪犯今被依法執行死刑 (16:36)

最高人民法院刑一庭負責人強調，法院歷來高度重視未成年人權益保護，積極回應人民群眾關切，對侵害未成年人權益的各類犯罪依法嚴厲打擊，對性侵害未成年人犯罪始終堅持「零容忍」態度，堅決依法從嚴懲處。對姦淫幼女人數眾多、長期實施強姦、利用特殊職責多次強姦、致使被害人重傷、死亡等犯罪情節特別惡劣、後果特別嚴重、罪行極其嚴重的犯罪分子，論罪當處死刑的，堅決從重從快判處。

最高法表示，此次對三名罪犯依法判處並執行死刑，彰顯了法院堅決依法嚴懲性侵害未成年人犯罪的鮮明立場，對犯罪分子形成強大震懾，同時也是一堂防範性侵害未成年人的法治教育公開課。希望能夠以案為鑒，提示廣大未成年人切實提高自我保護意識和防範性侵害的能力；提醒有關部門加強師德師風建設和教師隊伍管理，完善校園安全管理制度，切實履行強制報告義務；倡導全社會關心關愛未成年人，共同筑牢未成年人家庭、學校、社會、網絡、政府和司法保護的安全防線，共同預防性侵害未成年人犯罪，守護祖國的花朵平安健康成長。

（央視新聞）