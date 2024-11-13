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珠海駕車撞人致35死　中央與省組專案應對　珠海當局：嚴懲兇手震懾犯罪 (14:23)

珠海市體育中心日前發生引致35死的駕車衝撞行人案件，珠海市委常委會周二（12日）召開會議，由廣東常務副省長張虎到會指導、珠海市委書記陳勇主持會議並講話，會議指出，事件性質極其惡劣，後果極其嚴重，教訓極其深刻，「要配合中央、省工作組，全力以赴抓緊抓實抓細傷員救治和案件處置等工作」。【相關報道珠海惡意駕車撞人增至35死　疑犯疑不滿離婚分家產結果　習近平指示依法嚴懲

官媒報道事件導致35死、43傷，中央及省組成工作組專案處理。會議強調，不惜一切代價，集中優質醫療資源，按照「一重症一團隊」的要求，千方百計搶救傷員，精心精細做好護理，最大努力挽救每一個生命，最大限度減少因傷死亡、因傷致殘。

會議又提及，要用心用情做好遇難者家屬安撫善後工作，「一對一」加強心理疏導和關心關懷，做好傷害賠償、困難救助等事宜，幫助困難家屬渡過難關；要徹底查清案件原因，依法嚴懲兇手，有效震懾犯罪，及時向社會公布調查結果，給人民群眾一個負責任的交代。

此外，要深刻汲取教訓，聚焦維護公共安全，舉一反三、細之又細做好航展現場、體育場館、文化場所、景區景點等人員密集場所的風險隱患排查整治，強化重點人群管理服務和社會面治安防控，牢牢守住公共安全底線；要從源頭上加強風險防控，堅持矛盾糾紛早發現、早防範、早化解。（綜合報道）

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