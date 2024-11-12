中俄舉行戰略安全磋商   一致同意加強協作促全球安全穩定 (16:48)

王毅強調，元首引領是中俄關係高質量發展的最大政治優勢和根本保障。中俄戰略安全磋商機制要以落實兩國元首共識為根本遵循，就涉及雙方安全和發展利益的戰略性、全局性問題加強協調，不斷提升戰略互信水平，充實戰略協作內涵。中俄關係有着必然歷史邏輯和強大內生動力。國際形勢越複雜，外部挑戰越多，雙方越要堅定團結協作，捍衛共同利益。我們愿同俄方一道，著眼國際形勢變化，密切溝通協調，加強多邊協作，為維護中俄關係高水平發展勢頭提供有力保障，共同維護全球戰略穩定。

紹伊古表示，今年是新中國成立75周年，也是俄中建交75周年。75年來，中國取得巨大發展成就，俄中關係也成為大國合作典范和國際事務中的主要穩定因素。俄中關係始終堅持相互尊重、平等相待、互不干涉內政、堅定支持彼此核心利益，兩國全面戰略協作處於史無前例的高水平。面對不穩定的世界，俄中保持溝通交流的重要性進一步凸顯。俄方愿同中方一道，落實好兩國元首達成的共識，密切雙邊合作，加強在聯合國、上海合作組織、金磚等多邊機制中的配合，推動俄中關係不斷取得新的更大發展。

（外交部網站）