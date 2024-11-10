中國政府就黃岩島領海基線發表聲明     外交部、海警局同時發聲捍衛主權 (17:20)

新華社報道，中央政府從16個點位，確定了黃岩島的領海基線。

就此舉是否系針對菲律賓出台「海洋區域法」的反制措施，外交部發言人表示，菲律賓頒布所謂「海洋區域法」，企圖以國內立法形式固化南海仲裁案非法裁決，把中國黃岩島和南沙群島大部分島礁及相關海域非法納入其海洋區域，嚴重侵犯中方在南海的領土主權和海洋權益。中方對此堅決反對，將繼續依法採取一切必要措施，堅定捍衛國家領土主權和海洋權益。

中國海警局今天也發布關於涉黃岩島問題的聲明。海警局表示，黃岩島是中國固有領土。長期以來，中國持續、和平、有效地對黃岩島行使着主權和管轄。一段時間以來，菲律賓頻繁派軍警艦機和公務船隻衝撞黃岩島附近海空域滋事挑釁，嚴重侵犯中國領土主權和海洋權益。菲方還慫恿漁船衝撞黃岩島潟湖非法作業。據掌握，個別菲律賓漁船涉嫌從事毒魚和捕撈瀕危水生野生動物等違法活動，破壞有關海域脆弱的生態系統。

中國海警稱，海警將根據《中華人民共和國海警法》《中華人民共和國漁業法》《中華人民共和國海洋環境保護法》等法律法規，並參照《聯合國海洋法公約》等國際法規定，持續加強在黃岩島領海及相關海域巡航執法，堅決維護有關海域的良好秩序，堅決保護有關海域的生態環境和生物資源，堅決捍衛國家領土主權和海洋權益。

（綜合報道）