明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時兩岸

珠海航展｜「分體式飛行汽車」亮相　雙座位旋翼機試飛 (15:35)

珠海航展第二展區今日（10日）向媒體開放探營，「低空經濟」是各廠商爭奪的市場，現場小鵬匯天的「陸地航母」汽車展示放飛六旋翼可載人飛行器。

現場可見，擁有雙座位的旋翼飛機展開顯得頗龐大，啟動後，穩定上升，飛行了一分多鐘，吸引記者圍觀拍攝。不過今日的試飛沒有載人。工作人員稱，12日的正式飛行表演，將會展示各種飛行狀況，預料會在附近周旋，至於是否載人備受期待。

該設備名為「分體式飛行汽車」，由陸行體和飛行體兩部分組成，母體汽車六輪設計，可實現6×6全輪驅動及後輪轉向，汽車後備艙能裝入一架可摺疊機翼的載人旋翼機，一鍵操作便可實現陸行體和飛行體的自動分離、結合。

飛行體為六旋翼，有270度全景座艙，飛行視野開闊，支持手動和自動兩種駕駛模式。自動駕駛模式下，可實現一鍵起飛、自動航線規劃及自動飛行；手動僅需單手就能操控。 

陸地航母飛行體已申請適航合格證獲受理，2026年有望實現電子化、無人化一鍵報備起飛，今年12月正式啟動預售。

此前報道稱，該車售價不超過200萬元人民幣（不逾220萬港元），飛行1小時的成本則要1萬元人民幣（約10,900港元）。

航展現場還有吉利汽車旗下的沃飛長空，該企業即將推出一款可載一名機師、4名乘客的大型旋翼機。（明報記者）

相關字詞﹕珠海航展 珠海航展2024 中國國際航空航天博覽會 旋翼機 分體式飛行汽車 編輯推介

上 / 下一篇新聞