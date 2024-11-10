珠海航展｜「分體式飛行汽車」亮相　雙座位旋翼機試飛 (15:35)

現場可見，擁有雙座位的旋翼飛機展開顯得頗龐大，啟動後，穩定上升，飛行了一分多鐘，吸引記者圍觀拍攝。不過今日的試飛沒有載人。工作人員稱，12日的正式飛行表演，將會展示各種飛行狀況，預料會在附近周旋，至於是否載人備受期待。

該設備名為「分體式飛行汽車」，由陸行體和飛行體兩部分組成，母體汽車六輪設計，可實現6×6全輪驅動及後輪轉向，汽車後備艙能裝入一架可摺疊機翼的載人旋翼機，一鍵操作便可實現陸行體和飛行體的自動分離、結合。

飛行體為六旋翼，有270度全景座艙，飛行視野開闊，支持手動和自動兩種駕駛模式。自動駕駛模式下，可實現一鍵起飛、自動航線規劃及自動飛行；手動僅需單手就能操控。

陸地航母飛行體已申請適航合格證獲受理，2026年有望實現電子化、無人化一鍵報備起飛，今年12月正式啟動預售。

此前報道稱，該車售價不超過200萬元人民幣（不逾220萬港元），飛行1小時的成本則要1萬元人民幣（約10,900港元）。

航展現場還有吉利汽車旗下的沃飛長空，該企業即將推出一款可載一名機師、4名乘客的大型旋翼機。（明報記者）