珠海航展 | 無人戰艇「虎鯨號」搭載無人直升機　空海一體 (13:42)

「虎鯨號」58米長，由中國船舶集團研發，是500噸級隱形無人作戰艇，三船體、切尖三角式外形設計，柴電雙模式推進、最高航速大於40節、續航超4000海里，配置通用垂直發射裝置和各類導彈等武器。

這次是「虎鯨號」真船首度全球公開亮相。現場消息透露，「虎鯨號」已獲海軍訂購，暫時還未交付。海事專家對本報分析認為，「虎鯨號」不僅可作為航母、兩棲艦隊的偵察和護航先鋒，其具備遠海獨立執行任務能力，可用於南海島礁的長期值守，反制菲律賓「坐灘」行為。

菲律賓近日通過的《海洋區域法》把中國在南沙的部分島礁和人工島，以及黃岩島都納入其「法定管轄」範圍，北京外交部已強硬回應「菲方依據該法在南海採取任何侵權挑釁行動，中方都將予以堅決應對」，專家認為，未來類似「虎鯨號」等大型無人戰艦「在南海大有用武之地」。

為了提升「虎鯨號」戰力和生存能力，該戰艇配備一架型號為Z-5B/G的無人直升機。消息指出，該機由軍方研究機構研發，升限高達6500米，可在5000米海拔懸停，最大平飛時速170公里、巡航時速120公里，有180公斤搭載能力，測控距離逾200公里，可執行偵察、定位、巡邏、運輸等多種任務。此前，核應急研究院曾使用Z-5B/G作為「放射源無人機」，安裝「尋源」設備，演習尋找放射源。（明報記者）