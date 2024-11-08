華僑大學教師稱河南學生「移動造糞機」遭追責問責 (01:33)

華僑大學黨委教師工作部11月7日通報，網絡上反映的班主任是該校信息科學與工程學院的湯姓教師，湯在其所帶班級的QQ群發表不當言論，校方高度重視，堅決反對該老師的錯誤言論。通報稱，學校已成立專項工作組，依法依規啟動相應的追責問責程序，絕不姑息。

網傳截圖顯示，該班級名稱為「23級集成2班」，應該是華僑大學信息科學與工程學院集成電路設計與集成系統專業2023級第二班的簡寫。湯某在群內發文，稱對於最近火爆的「河南學生共享單車去開封」，其立場鮮明，發出來也讓學生知道其想法。

湯稱：「河南作為教育貧困省，一幫子移動造糞機無所事事，別人在卷四六級，GRE，TOEFL，雅思，實習，計算機考級，這幫xx花着父母的錢放飛自我毫無人生規劃，典型的酒囊飯袋！」

根據華僑大學官網自我介紹，華僑大學是中央統戰部（國務院僑務辦公室）直屬高校，1960年創辦於福建泉州，首任校長為廖承志。學校現任董事長為全國人大常委會副委員長蔡達峰，名譽董事長為全國政協副主席何厚鏵；在泉州、廈門分別設有校區，現有28個學院。

華僑大學堅持「面向海外，面向港澳台」的辦學方針，累計培養各類人才20多萬名，其中6萬多名分佈在港澳台及海外各地。目前在校港澳台僑及外國留學生8388人。（綜合報道）