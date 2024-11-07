習近平會見安華  稱中馬是好朋友好伙伴 (20:16)

習近平指出，中馬兩國不僅是隔海相望的好鄰居，也是志同道合的好朋友、攜手發展的好伙伴；當前，中馬兩國都處在各自國家發展振興的關鍵時期，雙方應以慶祝中馬建交50周年暨「中馬友好年」為契機，攜手推動中馬命運共同體建設走深走實，助力實現各自發展目標，為地區繁榮穩定作出新的更大貢獻。

習近平強調，雙方要堅定支持彼此核心利益和重大關切，深化全方位互利合作，持續推進高質量共建「一帶一路」，打造數字經濟、人工智能、新能源等合作新增長點；中方願同馬方深化高等教育、文化、旅遊、青年、地方等交流合作，拉緊中馬友好民心紐帶；中方支持馬來西亞明年擔任東盟輪值主席國工作，支持東盟中心地位和戰略自主，維護好地區發展合作主流。

安華表示，習近平主席提出構建人類命運共同體等重要理念，倡導不同文明包容互鑒，並就引領推動「金磚+」合作提出高屋建瓴的意見建議，體現了對人類文明進步和人民利益福祉的深厚情懷和智慧擔當，代表了全球南方的共同願望和心聲；馬中在許多重大國際地區問題上理念相同、立場相近，馬方堅持戰略自主，願同中方密切多邊協作，維護地區和平穩定和發展繁榮。（新華社）