李強晤安華　稱堅定相互支持　要推進東海岸鐵路、簽證便利化 (13:35)

李強在會面中表示，雙方要扎實推進東海岸鐵路、「兩國雙園」等旗艦項目，深挖新興領域合作潛力，不斷拓展合作新空間。中方願同馬方持續推進文明交流互鑒，繼續加強教育合作，推進簽證便利化，鼓勵兩國人民尤其是青年朋友常來常往，不斷增進相互理解和友誼。中方將大力支持馬方明年擔任東盟輪值主席國工作，願同馬方加強在中國——東盟等多邊框架內的協調配合，共同推進區域經濟一體化，維護東盟中心地位，維護亞洲家園的和平發展。

安華表示，中國是馬來西亞的好朋友、好伙伴，兩國高層往來不斷，各領域合作成果豐碩。馬方願同中方繼續在相互尊重、相互信任的基礎上，加強高層交往，深化共建「一帶一路」合作，拓展貿易、投資、通信、數字經濟、教育等領域合作，密切人文交流。馬方支持中國加入《全面與進步跨太平洋伙伴關係協定》。馬方明年將接任東盟輪值主席國，願以此為契機，密切同中方在國際和地區問題上的協作。

會見後，二人共同出席兩國共建「一帶一路」合作規劃等合作文本交換儀式。

（中新社）