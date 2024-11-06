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「摩羯」影響太空站構型  天舟8號任務修改標識 (01:38)

中國載人航天辦公室11月5日通報，受超強颱風「摩羯」影響，空間站應用與發展階段飛行任務總指揮部決策對天舟8號任務計劃進行適當調整，將於11月中旬擇機發射。據此，對天舟8號飛行任務標識進行適應性修改。

天舟8號任務標識新舊版對比，主要是舊版停泊在天宮太空站的神舟18號，已換了神舟19號停泊，兩艘載人飛船所在位置不同，神舟18號通過徑向端口（橫向）與太空站組合，神舟19號是通過前向端口（縱向）與太空站組合。

天舟8號貨運飛船原定早於神舟19號載人飛船發射。9月初，中國工程院院士丁烈雲曾透露，月壤磚樣品將在10月搭乘天舟8號送上太空站，開展為期3年的暴露試驗。

中國載人航天工程辦公室10月29日通報，今年9月6日登陸海南的颱風「摩羯」對文昌發射場有關廠房設備、建設現場和生活設施造成了一定程度的破壞；根據實際情況，總指揮部決策對天舟8號任務計劃進行適當調整，將於11月中旬擇機發射。

天舟8號的貨物本來由神舟18號太空人接收，如今，神舟18號三名太空人已於11月4日返回東風着陸場，改由10月30日升空的神舟19號在軌收貨。

中國載人航天工程辦公室指出，中國在太空站任務規劃上，已充分考慮應對類似情況的物資儲備，目前在軌物資充足，滿足任務要求。

中國太空站呈現「T」字基本構型，天和核心艙為「I」，問天實驗艙、夢天實驗艙在上方兩邊橫向對接。

天和核心艙有前向、後向、徑向三向端口可供對接，後向主要對接天舟貨運飛船，太空站可以直接利用貨運飛船的引擎進行軌道機動；前向、徑向兩個對接口接納神舟載人飛船實現輪換。（綜合報道）

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