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廣州船廠現輕型航母  美專家猜測軍民兩用 (22:27)

美國有線電視新聞網（CNN）11月1日報道，美國行星實驗室公司（Planet Labs Inc.）的衛星影像顯示，位於廣州龍穴島的廣船國際股份有限公司造船基地，正在打造一艘大型開放平頂的船艦。

前美國海軍官員、智庫新美國安全中心（Center for a New American Security）兼任資深研究員許卡特（Thomas Shugart）說，這艘可能是全新的航母，船型和體積大小有些不尋常，遠比中國先前建造的航母袖珍。

許卡特說，這艘船艦甚至比中國海軍現役的075型兩棲攻擊艦還小，顯示中國可能正在打造全球首艘「表面上是民用的『航目』，作為某種用於海洋研究的科研船」，可能象徵北京當局聲稱的「軍民融合戰略，採用軍民兩用艦艇等」的進一步提升。

美軍太平洋司令部聯合情報中心前作戰處處長舒斯特（Carl Schuster）說，這艘船艦可望「以低成本加強解放軍海軍在低威脅環境中的作戰和後勤能力」。鑑於這艘船艦的輕型結構，可能將作為中國海警起降直升機或無人機的航母。

中國觀察者網刊登軍事愛好者的文章指出，有關平直甲板船艦，符合典型現代輕型航母的特徵，被中國軍迷戲稱為「漁政航母」。這艘大型艦艇全長200米，寬約40米，甲板右舷有兩座艦島。作為對比，日本「日向」級直升機航母全長197米，寬33米；中國075型兩棲攻擊艦長230米、寬43米。

早在2022年，網上就流傳一份用於海事調查和其他測試/研究活動的「大型特種甲板作業船」的招標文件，文件顯示這艘大型特種甲板作業船長200米，船寬為38.8米，排水量1.5萬噸。貫通式直甲板有舷台和雙島上層建築，主船體首部預留有機庫空間，船尾預留塢艙。

該招標文件描繪的「大型特種甲板作業船」主要特徵，與這次出現在廣州的大型艦艇全部吻合。（綜合報道）

相關字詞﹕編輯推介 航母 廣州 軍民融合 龍穴島

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