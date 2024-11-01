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綠營立委促管制劉德華  卓榮泰：藝術沒政治立場比較好 (19:26)

民進黨立委王定宇稱來台灣開演唱會的香港藝人劉德華有「政治媚共」爭議，引發各界討論是否管制。台灣行政院長卓榮泰11月1日受訪表示，文化藝術應該是沒有政治的立場比較好，但大陸經常把政治立場灌輸到文化、藝人身上，對這些藝人來說，也是承受一些巨大的壓力。

卓榮泰出席立法院質詢前對傳媒指出，台灣終究是一個言論自由開放的地方，期待有好的文化藝術表演，也期待所有在台灣表演的文化藝人能夠和台灣一起努力為民主自由而奮鬥。

陸委會主委邱垂正列席備詢，在進入立院時接受媒體訪問回應「是否需要管制劉德華」問題說，劉德華並沒有傷害台灣的言論，因此還是依照既定程序同意。邱垂正表示，陸委會正向看待兩岸正常健康永續的交流，依法申請並獲准許可的陸港澳藝人，只要沒有傷害台灣的立場、台灣人民的情感，陸委會仍歡迎來台藝術表演交流。的是安全風險，不要因為蠅頭小利而忽略赴陸的安全評估。

劉德華原規劃10月31日起一連四天在台北小巨蛋舉辦演唱會，是時隔11年再在台灣開個唱。不過主辦單位臨時宣布因颱風影響，停辦10月31日演唱會場次。王定宇當天建議台北市府以「公共安全」的正當事由，直接要求演唱會取消。目前，10月31日晚上場次改由11月2日中午12時補辦。（中央社、Yahoo奇摩娛樂）

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