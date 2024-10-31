王岐山任清華經管學院顧委會名譽主席   朱鎔基問候專家 (17:02)

10月25日，清華大學經濟管理學院顧問委員會2024年會議在清華經管學院舉行，這是顧問委員會成立以來的第25次年度會議。本次會議共有22名委員參會，其中海外和港澳台委員18名。會前，中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥於25日上午在北京釣魚台國賓館會見了顧問委員會委員代表。

在當天下午舉行的顧問委員會會議上，清華大學校長、清華經管學院顧問委員會副主席李路明轉達了清華經管學院首任院長、顧問委員會創始名譽主席朱镕基對顧問委員和特邀專家的誠摯問候，並代表學校向各位委員長期以來對清華大學和經管學院的關心支持表示感謝。

當晚，原國家副主席、清華經管學院顧問委員會名譽主席王岐山在北京釣魚台國賓館會見並宴請了顧問委員會委員代表。

現年96歲的朱鎔基是國務院前總理，2003年3月卸任。王岐山現年76歲，曾擔任副總理、政治局常委、中紀委書記等職，2023年3月卸任國家副主席一職。

（綜合報道）