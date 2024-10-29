小米發布時速350公里SU7 Ultra  10分鐘3680台落訂（多圖） (23:07)

雷軍在小米新品發布會上宣告，小米汽車原型車在紐北賽道（德國紐柏林賽道的北環賽道）跑出6分46秒874的圈速，登頂「紐北全球最速四門車」。

此次公布的小米SU7 Ultra量產版是可街可賽的「地表最快四門量產車」。小米SU7 Ultra搭載與原型車完全相同的動力系統，最大馬力達到1548匹，時速零至100公里僅需1.98秒（不含起步時間）加速，設計最高時速350公里，以上數據均為全球四門量產車第一。

小米SU7 Ultra搭載的小米超級電機V8s最高轉速可達27200rpm，由小米自主研發和生產，是目前轉速最高、性能最強的量產主驅電機。截至目前，小米在電驅電控領域已申請242項專利，其中已授權128項。

此外，小米SU7 Ultra還搭載紐北調校的巔峰底盤系統，作為一款可合法上路的四門「賽車」，小米SU7 Ultra原廠就能下賽道。

自今年6月11日開始，小米SU7 Ultra就在紐北開啟了實車測試，至今已累計調校6周時間，累積里程3000公里以上。（明報記者）