習近平：抓好後兩個月工作實現全年經濟目標 (18:34)

內地省部級主要領導幹部學習貫徹中共二十屆三中全會精神專題研討班10月29日在中央黨校（國家行政學院）開班。中共中央總書記習近平在開班式上強調，各地區各部門要認真貫徹中央政治局會議確定的一系列重大舉措，把各項存量政策和增量政策落實到位，打好組合拳，切實抓好後兩個月的各項工作，努力實現全年經濟社會發展目標任務。
習近平指出，改革是有方向、有原則的；要堅持繼續完善和發展中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化的改革總目標，始終朝着總目標指引的方向前進，該改的堅決改，不該改的不改。
習近平表示，要更好發揮法治在排除改革阻力、鞏固改革成果中的積極作用，善於運用法治思維和法治方式推進改革，做到重大改革於法有據，平等保護全體公民和法人的合法權益；要堅持「破」和「立」的辯證統一，破立並舉、先立後破，該立的積極主動立起來，該破的在立的基礎上及時破。
習近平強調，要切實做好改革輿論引導工作，加強正面宣傳，唱響主旋律、傳遞正能量；引導幹部、群眾增強大局意識，正確對待改革中的利益關係調整和個人利害得失。
中共中央政治局常委李強主持開班式，中共中央政治局常委趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希，國家副主席韓正，以及中共中央政治局委員、中央書記處書記，全國人大常委會黨員副委員長，國務委員，最高人民法院院長，全國政協黨員副主席以及中央軍委委員出席開班式。（新華社）