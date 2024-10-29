習近平：抓好後兩個月工作實現全年經濟目標 (18:34)

習近平指出，改革是有方向、有原則的；要堅持繼續完善和發展中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化的改革總目標，始終朝着總目標指引的方向前進，該改的堅決改，不該改的不改。

習近平表示，要更好發揮法治在排除改革阻力、鞏固改革成果中的積極作用，善於運用法治思維和法治方式推進改革，做到重大改革於法有據，平等保護全體公民和法人的合法權益；要堅持「破」和「立」的辯證統一，破立並舉、先立後破，該立的積極主動立起來，該破的在立的基礎上及時破。

習近平強調，要切實做好改革輿論引導工作，加強正面宣傳，唱響主旋律、傳遞正能量；引導幹部、群眾增強大局意識，正確對待改革中的利益關係調整和個人利害得失。

中共中央政治局常委李強主持開班式，中共中央政治局常委趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希，國家副主席韓正，以及中共中央政治局委員、中央書記處書記，全國人大常委會黨員副委員長，國務委員，最高人民法院院長，全國政協黨員副主席以及中央軍委委員出席開班式。（新華社）