神舟十九號周三凌晨4時27分發射　蔡旭哲任指令長　「90後」宋令東、王浩澤首上太空 (09:03)

今次是蔡旭哲二度上太空，距上次僅時隔22個月，刷新中國航天員重返太空時距最短紀錄。宋令東和王浩澤均為中國第三批航天員，都是首次執行飛行任務的「90後」。

宋令東入選前是空軍飛行員，是中國首名上太空的「90後」男航天員。王浩澤則是中國目前唯一的女性航天飛行工程師，將是中國第三名執行載人航天任務的女性。她入選前是航天科技集團有限公司航天推進技術研究院的高級工程師。

神十八航天員11月4日返地球

神十九航天員計劃於明年4月下旬或5月上旬返回地球。駐留期間，航天員將迎來天舟八號貨運飛船和神舟二十號來訪。而神十八航天員完成交接後，計劃於11月4日返回東風著陸場。天舟八號貨運太空船將於11月中旬擇機發射。

港澳兩載重專家全面融入第四批預備航太員

發布會上亦提到，第四批預備航太員不僅要執行太空站任務，未來也將執行載人登月任務。其中兩名港澳載重專家已全面融入團隊，訓練熱情飽滿，身心狀態俱佳。（新華社）