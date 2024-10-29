蒙藏迎新副書記  70後時光輝任內蒙副書記兼掌政法委 (01:59)

這是官方首次披露前貴州省委副書記、政法委書記時光輝調職內蒙古。

時光輝1970年1月出生，安徽阜陽人，在上海同濟大學畢業後，長期在上海工作，曾任上海市市政工程管理局副局長、靜安區副區長、奉賢區長、奉賢區委書記。

2013年2月，43歲的時光輝擔任上海市副市長，是當時全國首名「70後」副省部級高官；2018年11月，時光輝到西部歷練，升任貴州省委常委兼政法委書記，2022年4月升任貴州省委副書記兼政法委書記。

另據《西藏日報》10月28日披露，中共中央批准嘎瑪澤登任西藏自治區黨委副書記；西藏自治區黨委研究決定，嘎瑪澤登任西藏自治區政府黨組書記。

現任西藏自治區政府主席嚴金海，被免去政府黨組書記，改任西藏自治區人大常委會黨組書記。全國人大副委員長洛桑江村（1957年7月生）不再兼任西藏自治區人大常委會黨組書記。

這意味着，現任西藏自治區政府常務副主席嘎瑪澤登將接替嚴金海升任政府主席。嚴金海有望當選西藏自治區人大常委會主任，接替洛桑江村。

嘎瑪澤登是藏族人，1967年12月生，曾任西藏政府副秘書長、西藏旅發委常務副主任、西藏民政廳長、文旅部科教司長、西藏黨委統戰部部長等職，2024年5月擔任西藏政府常務副主席。（綜合報道）