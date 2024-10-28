江蘇拘首名農民縣長宋世敏  綽號「三蟒」領導犯罪集團 (16:53)

通告中提到的犯罪團伙頭目宋世敏，曾是「全國農民十大優秀人才」，是連雲港市贛榆縣（現贛榆區）直接從農民中選出來的第一個副縣長。通告的落款是連雲港市公安局「6·19」專案組，落款日期是2024年10月22日。

通告附有4名主要疑犯資料，除宋世敏、宋世團、宋忠柏，還有一名55歲的女性，4人均來自連雲港市贛榆區青口鎮宋口村。通告貼在宋口村的多處牆上、電線桿上。當地人稱，宋世敏在贛榆區可謂無人不知，是「一手遮天」的惡勢力集團，操控贛榆區官場人事。

現年69歲的宋世敏綽號「三蟒」，靠水產經營起家，1995年起擔任宋口村黨支部書記、黨總支書記，1999年組建江蘇榆城集團，2000年被評為「全國農民十大優秀人才」。2003年6月被選為副縣長，宋世敏的名字很快就登上了當地報紙的頭版：「農民當了副縣長」。

宋世敏二哥宋世團（71歲）綽號「二蟒」。44歲的宋忠柏是宋世敏的兒子。（綜合報道）