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江蘇拘首名農民縣長宋世敏  綽號「三蟒」領導犯罪集團 (16:53)

江蘇省連雲港市公安局近日發布徵集「以宋世敏為首的犯罪團伙」犯罪線索的通告，提到已拘捕宋世敏、宋世團、宋忠柏等多名疑犯，請該犯罪團伙違法犯罪行為的受害人、知情人，含企事業單位、社會團體，請積極向公安機關控告、舉報，提供有關的線索、證據。

通告中提到的犯罪團伙頭目宋世敏，曾是「全國農民十大優秀人才」，是連雲港市贛榆縣（現贛榆區）直接從農民中選出來的第一個副縣長。通告的落款是連雲港市公安局「6·19」專案組，落款日期是2024年10月22日。

通告附有4名主要疑犯資料，除宋世敏、宋世團、宋忠柏，還有一名55歲的女性，4人均來自連雲港市贛榆區青口鎮宋口村。通告貼在宋口村的多處牆上、電線桿上。當地人稱，宋世敏在贛榆區可謂無人不知，是「一手遮天」的惡勢力集團，操控贛榆區官場人事。

現年69歲的宋世敏綽號「三蟒」，靠水產經營起家，1995年起擔任宋口村黨支部書記、黨總支書記，1999年組建江蘇榆城集團，2000年被評為「全國農民十大優秀人才」。2003年6月被選為副縣長，宋世敏的名字很快就登上了當地報紙的頭版：「農民當了副縣長」。

宋世敏二哥宋世團（71歲）綽號「二蟒」。44歲的宋忠柏是宋世敏的兒子。（綜合報道）

相關字詞﹕農民縣長 宋世敏 江蘇 黑社會 惡勢力 編輯推介

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