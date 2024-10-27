海南發現爪哇金絲燕分布新紀錄  (16:51)

海南省委宣傳部微信公眾號「海南發布」今（27日）發布消息稱，近日，海南省農業科學院金絲燕研究中心的科研團隊在開展海南省爪哇金絲燕種群資源調查工作的過程中，在三亞市崖城發現一處爪哇金絲燕自然棲息點，單群數量估計數百隻。這是近年來首次在大洲島以外的地方發現爪哇金絲燕的自然棲息巢址。
爪哇金絲燕調查工作是海南省農科院設立的重點項目，調查結果發現，全島的金絲燕種群數量有較明顯的增長，且在一些以前從未發現過的地區發現了金絲燕分布的新紀錄。
爪哇金絲燕是雨燕目雨燕科金絲燕屬鳥類（以下簡稱「金絲燕」），廣泛分布於東南亞、印度安達曼和尼科巴群島以及大洋洲北部島嶼。海南島是爪哇金絲燕地理分布的最北緣，也是中國唯一有金絲燕穩定分布的地區，自明代以來即有相關歷史記載，其中三亞崖州周邊海島和萬寧的大洲島在歷史典籍中被明確提到。由於人為過度干擾破壞，上述地區的金絲燕在二十世紀七八十年代的時候數量急劇下降，三亞崖州的金絲燕基本絕跡，大洲島也僅存數十隻。
為保護金絲燕，1983年萬寧縣（今萬寧市）將大洲島劃為縣級自然保護區，1990年正式升級為國家級保護區，這也是中國唯一以金絲燕為主要保護對象的國家級自然保護區。2021年，爪哇金絲燕被中國列為國家二級重點保護野生動物。