海南發現爪哇金絲燕分布新紀錄  (16:51)

爪哇金絲燕調查工作是海南省農科院設立的重點項目，調查結果發現，全島的金絲燕種群數量有較明顯的增長，且在一些以前從未發現過的地區發現了金絲燕分布的新紀錄。

爪哇金絲燕是雨燕目雨燕科金絲燕屬鳥類（以下簡稱「金絲燕」），廣泛分布於東南亞、印度安達曼和尼科巴群島以及大洋洲北部島嶼。海南島是爪哇金絲燕地理分布的最北緣，也是中國唯一有金絲燕穩定分布的地區，自明代以來即有相關歷史記載，其中三亞崖州周邊海島和萬寧的大洲島在歷史典籍中被明確提到。由於人為過度干擾破壞，上述地區的金絲燕在二十世紀七八十年代的時候數量急劇下降，三亞崖州的金絲燕基本絕跡，大洲島也僅存數十隻。

為保護金絲燕，1983年萬寧縣（今萬寧市）將大洲島劃為縣級自然保護區，1990年正式升級為國家級保護區，這也是中國唯一以金絲燕為主要保護對象的國家級自然保護區。2021年，爪哇金絲燕被中國列為國家二級重點保護野生動物。

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