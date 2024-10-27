雙颱風｜受「潭美」及「康妮」影響　南海和華南沿海有強風雨 (12:12)

受冷空氣和「潭美」影響，南海中西部和西南部海域、瓊州海峽、北部灣、西沙群島、南沙群島西部以及廣東西部沿海、廣西沿海、海南島沿海今日至明早（28日）8時將有6至7級大風、陣風8至9級，其中南海中西部海域、北部灣偏南海域風力可達8至9級、陣風10至11級。廣東雷州半島南部、海南島大部等地將有大雨，部分地區有50至55毫米暴雨。海南島周一至周二（28至29日）有暴雨或大暴雨，局地特大暴雨。受冷空氣和「康妮」影響，東海南部、台灣海峽、台灣以東及巴士海峽周一起將有6至8級、陣風9級的大風。

中央氣象台預計熱帶風暴「潭美」將於今日中午前後在越南峴港市沿海登陸，之後在越南中部近岸迴旋少動，強度逐漸減弱。熱帶風暴「康妮」今晨8時位於台灣花蓮東偏南方向大約1430公里的西北太平洋洋面上，將以每小時10至15公里左右的速度向西偏北轉西北方向移動，逐漸向台灣東部海面靠近，強度逐漸增強，最強可達強颱風級或超強颱風級（48-55米/秒，15-16級）。（中新網／中央氣象台）