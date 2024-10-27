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電影《失孤》原型之子被拐案二審周三宣判 (01:09)

電影《失孤》原型郭剛堂之子被拐案二審，將於周三（10月30日）宣判。

2023年12月27日，山東省聊城市中級法院一審裁定被告呼富吉、唐立霞拐賣兒童罪成，判處呼富吉死刑、緩期2年執行，限制減刑；判處唐立霞無期徒刑；同時判令呼富吉、唐立霞共同賠償附帶民事訴訟原告人物質損失50餘萬元人民幣。

聊城中級法院當時審理查明，被告呼富吉和唐立霞以出賣為目的，1997年至1998年間拐賣李X慧、郭X振、楊X豪、李X豪4名兒童；呼富吉另於2001年伙同他人以出賣為目的，拐賣兒童楊X羽。

一審宣判後，呼富吉、唐立霞表示上訴。今年8月22日，該案二審由山東省高級法院開庭審理，當天庭審結束後，法院宣布擇期宣判。內地法律專家認為，減刑的可能性很小。

2015年，打拐題材電影《失孤》上映，再度引起公眾對尋親家庭的關注。電影中，劉德華飾演的尋子父親原型就是郭剛堂。

1997年9月21日，山東聊城郭剛堂夫婦的兩歲兒子郭新振在聊城開發區的家門口被人抱走，下落不明。此後的20多年，郭剛堂為尋找兒子駕駛電單車騎行50多萬公里，跑遍全國除新疆、西藏外的所有省份，報廢了10輛電單車。

2021年6月，在公安部組織的集中比對行動期間發現線索，山東、河南、山西等地警方協作，成功找回郭新振，並順線偵查，捉獲當年拐賣郭新振的呼富吉和唐立霞。（綜合報道）

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