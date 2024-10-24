金磚峰會通過《喀山宣言》  繼續研究支付平台 (16:28)

宣言稱，認識到基於貿易壁壘最小化和非歧視準入原則的快速、低成本、高效、透明、安全、包容的跨境支付體系具有廣泛益處。歡迎金磚國家同其貿易伙伴在開展金融交易時使用本幣。鼓勵加強金磚國家間代理銀行網絡，根據自願且非約束性的金磚國家跨境支付倡議促進本幣結算，期待在金磚國家支付工作組等機制下就此進一步探討。

宣言稱，支持新開發銀行落實2022－2026年總體戰略，支持其擴大本幣融資；同意共同將新開發銀行打造成21世紀新型多邊開發銀行，支持其進一步擴員，並根據其總體戰略及相關政策加快審議金磚成員國申請。

俄羅斯提議建立一個金磚國家穀物交易所，以後還可以擴大到石油、天然氣、金屬等其他主要大宗商品的交易；宣言對這一倡議表示歡迎。

關於俄烏戰爭，宣言觸及較少，稱「讚賞旨在通過對話和外交手段和平解決衝突的相關調解和斡旋建議」。對於中東局勢，宣言重申對巴勒斯坦被佔領土局勢惡化和人道主義危機的嚴重關切，強調加沙地帶迫切需要立即、全面、永久停火，重申支持巴勒斯坦成為聯合國正式會員國，實現「兩國方案」願景。

宣言歡迎「全球南方」對金磚合作展現出的濃厚興趣，核可金磚伙伴國模式文件。（綜合報道）