國安部籲網上約伴同行旅遊要小心　免被套取敏感信息或設局脅迫當諜 (11:34)

「旅遊搭子」是指目的地相同的數人約好一同出遊，在旅行中互相幫助，平攤費用。比起傳統旅遊，年輕人尤其喜歡這種找陌生人結伴旅遊的方式，方便找人同行之餘，又能結識新朋友。

國安部在文中稱，在旅遊期間約伙搭伴，應注意辨別對方狀況，警惕無端打聽個人隱私、索取相關敏感資訊的可疑人物，免被境外間諜情報機關乘機套取資訊、誘導脅迫。

國安部亦指出，境外間諜情報機關常利用旅遊愛好者的獵奇心理，誘導其前往軍事禁區「探密」，使其不知不覺間成為幫兇和工具，提醒民眾勿因個人好奇心而擅闖軍事禁區，絕不能為追求刺激而有預謀地潛入軍事禁區，看到相應警示牌應及時繞行且不與他人談論。

國安部又提醒，放飛無人機時要注意確認所在區域是否禁飛區，禁用無人機違法拍攝軍事設施、軍工設施或其他涉事場所，亦禁止非法取得、泄漏國家秘密，或違法向境外提供資料、資訊。（國安部微信公眾號）