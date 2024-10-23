習近平晤通倫　冀推進中國老撾經濟走廊　打造「一帶一路」合作樣板 (09:23)

習近平指出，中方願同老方加強交流互鑑，繼續在涉及彼此核心利益和重大關切問題上相互堅定支持。雙方要繼續做大做強中老鐵路，推進中老經濟走廊建設，打造共建「一帶一路」合作樣板。中方願進口更多老撾優質農產品，密切教育、文化、青年等領域交流合作。

通倫表示，老中關係正處於歷史最好時期，雙邊合作的深度、廣度日益拓展。中方長期以來給予老撾寶貴支持，極大促進了老撾經濟社會發展，期待同中方持續推進老中鐵路和老中經濟走廊建設，構建老中命運共同體。通倫重申，老撾黨和政府堅定不移奉行一個中國政策，毫不動搖支持中國政府捍衛國家核心利益，支持中方在涉台、涉港、涉疆等問題上的正當立場。（中新社）