習近平晤通倫　冀推進中國老撾經濟走廊　打造「一帶一路」合作樣板 (09:23)

中國國家主席習近平周二（22日）晚在俄羅斯喀山會見老撾人民革命黨中央總書記、國家主席通倫。習近平指出，去年10月，雙方就深化中老全面戰略合作達成重要共識，一年來，兩國在推動互聯互通、經貿投資、人文交流等領域合作取得豐碩成果。中老關係在中國周邊外交中具有特殊重要位置，始終走在構建命運共同體的前列。無論國際形勢如何變化，中國永遠是老撾可信賴的朋友和伙伴。中方願同老方鞏固戰略互信，深化務實合作，推動中老命運共同體建設持續走深走實。
習近平指出，中方願同老方加強交流互鑑，繼續在涉及彼此核心利益和重大關切問題上相互堅定支持。雙方要繼續做大做強中老鐵路，推進中老經濟走廊建設，打造共建「一帶一路」合作樣板。中方願進口更多老撾優質農產品，密切教育、文化、青年等領域交流合作。
通倫表示，老中關係正處於歷史最好時期，雙邊合作的深度、廣度日益拓展。中方長期以來給予老撾寶貴支持，極大促進了老撾經濟社會發展，期待同中方持續推進老中鐵路和老中經濟走廊建設，構建老中命運共同體。通倫重申，老撾黨和政府堅定不移奉行一個中國政策，毫不動搖支持中國政府捍衛國家核心利益，支持中方在涉台、涉港、涉疆等問題上的正當立場。（中新社）