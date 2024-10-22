美軍重修二戰機場被指針對中國　華專家 : 等同戰爭輿論動員 (16:08)

據報道，近幾個月來，頭戴紅帽的美國空軍工作人員手持砍刀和GPS設備，在天寧島茂密的樹林中前行，他們的任務是根據20世紀40年代的黑白圖像和地圖，標記出天寧島北部機場8500英尺長（約2591米）的舊跑道邊界。工作人員還用挖掘機推倒大片樹林，平均每天清出117卡車廢棄物；效率最高的一天清理的面積接近8個足球場。

天寧島屬於北馬里亞納群島，1945年8月，向日本投擲原子彈的B-29轟炸機就從這裡起飛。除天寧島外，美軍正在關島修復另一個二戰時期的機場。今年初，美軍還出資擴建菲律賓巴薩空軍基地，以容納更多美軍戰機。

報道稱，重建這些機場體現美軍方在如何應對亞洲潛在衝突方面的重大轉變。「幾十年來，美國並不需要這座機場，而是把軍力集中在少數幾個大型空軍基地，例如位於日本和關島的基地。」但現時美國擔心一旦發生衝突，中國的火力可以覆蓋這些相對知名的美軍基地。為防止這種情況發生，美國計劃將飛機分散在印太地區的一系列機場上，「讓中國猜不透，從而增加生存機會。」

北京外國語大學國際關係學院國際問題專家卓華表示，從美軍方的活動和美媒的宣傳可以看出，美國持續對華武力威懾和恫嚇，還把當前美軍毫無來由的懾華軍事擴建活動與二戰時期美軍對日正義作戰行動類比。一邊塑造美軍軍事遏華的正當性，一邊妖魔化中國，這種行為等同於戰爭輿論動員。

「美軍所謂重啟二戰基地，是明確以中國為假想敵的戰爭準備行為，是在人為地製造緊張、推動戰爭機器，中國當然無意也不會主動挑起和發動戰爭，但是當前中國的軍力發展已經具備足夠有效的預警和防禦能力。」卓華認為，面對現代戰場環境和中國的防禦能力，使用固定翼戰機突防或者遠程轟炸已是過時和落後的戰法。（華爾街日報/環球時報）