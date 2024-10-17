明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時兩岸

阿里雲註銷甲級測繪資質  浙江：與國安部通報的公司無關 (16:08)

浙江省自然資源廳官網10月15日發布《阿里雲計算有限公司註銷測繪資質決定書》，註銷阿里雲甲級測繪資質。公告後次日，國安部公布一則未點名公司的測繪泄密通報，引起外界猜測。

浙江省自然資源廳10月17日表示，阿里雲是主動申請註銷，理由是該公司基於當下的業務發展重新調整內部架構與組織架構，並經過內部排摸，近一年未使用公司的測繪許可資質開展互聯網地圖服務的相關業務，且短時間內無開展業務的規劃，因此申請註銷。該廳同意申請，並於10月14日作出決定；阿里雲與國安部通報的國內B公司不是同一家公司。

阿里雲17日在官方微博表示，公司是今年4月主動申請的註銷，只是前天才公告出來，跟昨晚這事（國安部披露泄密案件）毫無關係。

國家安全部微信公眾號10月16日發文，國家安全機關工作發現，某境外企業A公司通過與國內具有測繪資質的B公司合作，以開展汽車智能駕駛研究為掩護，在國內非法開展地理信息測繪活動。

因為涉及汽車智能駕駛研究，這則通報引來諸多企業回應。

10月16日晚間，吉利控股集團高級副總裁楊學良在微博回應，稱此事「跟極氪無關，也不是極氪合作伙伴所為，謠言止於智者」。

特斯拉對外事務副總裁陶琳發布微博表示，合規是企業經營的底線，「特斯拉始終相信：合規的智能化才是可持續發展的智能化。我們的目標是為消費者提供安全可靠的產品和優秀穩定的服務。」

北京四維圖新科技股份有限公司官方微博帳號「四維圖新」稱，四維圖新始終秉承合法、合規辦企原則，堅決反對一切抹黑、中傷公司名譽的網絡謠言，並將采取必要的法律手段進行捍衛。

Mobileye中國官方微博發布聲明表示，「我們在數據安全與法律合規領域持續投入，在包括中國的相關國家和地區，我們在具備相關資質的合作方監督下全面依法經營。我們嚴格遵守所有相關法律法規，從而確保我們的運營符合最高的安全和合規標準。」（澎湃新聞）

相關字詞﹕編輯推介 國安 阿里雲 特斯拉 測繪 極氪 四維圖新

上 / 下一篇新聞