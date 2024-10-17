阿里雲註銷甲級測繪資質  浙江：與國安部通報的公司無關 (16:08)

浙江省自然資源廳10月17日表示，阿里雲是主動申請註銷，理由是該公司基於當下的業務發展重新調整內部架構與組織架構，並經過內部排摸，近一年未使用公司的測繪許可資質開展互聯網地圖服務的相關業務，且短時間內無開展業務的規劃，因此申請註銷。該廳同意申請，並於10月14日作出決定；阿里雲與國安部通報的國內B公司不是同一家公司。

阿里雲17日在官方微博表示，公司是今年4月主動申請的註銷，只是前天才公告出來，跟昨晚這事（國安部披露泄密案件）毫無關係。

國家安全部微信公眾號10月16日發文，國家安全機關工作發現，某境外企業A公司通過與國內具有測繪資質的B公司合作，以開展汽車智能駕駛研究為掩護，在國內非法開展地理信息測繪活動。

因為涉及汽車智能駕駛研究，這則通報引來諸多企業回應。

10月16日晚間，吉利控股集團高級副總裁楊學良在微博回應，稱此事「跟極氪無關，也不是極氪合作伙伴所為，謠言止於智者」。

特斯拉對外事務副總裁陶琳發布微博表示，合規是企業經營的底線，「特斯拉始終相信：合規的智能化才是可持續發展的智能化。我們的目標是為消費者提供安全可靠的產品和優秀穩定的服務。」

北京四維圖新科技股份有限公司官方微博帳號「四維圖新」稱，四維圖新始終秉承合法、合規辦企原則，堅決反對一切抹黑、中傷公司名譽的網絡謠言，並將采取必要的法律手段進行捍衛。

Mobileye中國官方微博發布聲明表示，「我們在數據安全與法律合規領域持續投入，在包括中國的相關國家和地區，我們在具備相關資質的合作方監督下全面依法經營。我們嚴格遵守所有相關法律法規，從而確保我們的運營符合最高的安全和合規標準。」（澎湃新聞）