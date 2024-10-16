中巴發布聯合聲明  巴方強調全面確保在巴中國人員安全 (16:55)

《聯合聲明》表示，中方高度評價巴方為打擊恐怖主義作出的不懈努力、付出的巨大犧牲和為維護國際和平安全作出的貢獻。雙方重申以「零容忍」態度打擊一切形式的恐怖主義，同意進一步加強雙多邊反恐合作，共同反對將反恐問題政治化、工具化的行徑，愿同國際社會共同加強在聯合國、上海合作組織等框架下的多邊反恐合作。

聲明指，巴方強烈譴責「3·26」巴基斯坦達蘇水電站項目中方人員車輛遭恐襲事件和「10·6」卡西姆港燃煤電站中方人員車隊遭恐襲事件，承諾將查明上述事件全部真相，緝拿所有兇手並予嚴懲。巴方強調堅定不移致力於進一步加大安保力量投入與協調，進一步強化安全措施，全面確保在巴中國人員、項目和機構安全。中方注意到巴方為保障中方在巴人員、項目和機構安全所作努力，強調亟需在巴採取有針對性安全措施，共同為兩國合作創造安全環境。

《聯合聲明》顯示，雙方強調，中巴戰略防務安全合作對維護地區和平穩定、確保地區戰略平衡具有不可替代的重要作用。雙方對兩國軍隊長期保持高水平互信、開展高水平合作、密切高水平協作感到滿意，同意保持兩軍高層交流互訪勢頭，不斷提升聯演聯訓和軍事技術交流合作水平。

（新華社）