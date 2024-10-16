中巴發布聯合聲明  巴方強調全面確保在巴中國人員安全 (16:55)

總理李強於14日至17日對巴基斯坦進行正式訪問並出席由巴基斯坦舉辦的上海合作組織成員國政府首腦（總理）理事會第二十三次會議。訪問期間，李強總理同巴國政府、議會及軍方等高層舉行會談，雙方就進一步鞏固和深化中巴全天候戰略合作伙伴關係、推進兩國各領域務實合作及共同關心的問題深入交換意見，達成廣泛共識。今天（16日），兩國發布《中巴聯合》聲明，表示將深化高水平安全合作。
《聯合聲明》表示，中方高度評價巴方為打擊恐怖主義作出的不懈努力、付出的巨大犧牲和為維護國際和平安全作出的貢獻。雙方重申以「零容忍」態度打擊一切形式的恐怖主義，同意進一步加強雙多邊反恐合作，共同反對將反恐問題政治化、工具化的行徑，愿同國際社會共同加強在聯合國、上海合作組織等框架下的多邊反恐合作。
聲明指，巴方強烈譴責「3·26」巴基斯坦達蘇水電站項目中方人員車輛遭恐襲事件和「10·6」卡西姆港燃煤電站中方人員車隊遭恐襲事件，承諾將查明上述事件全部真相，緝拿所有兇手並予嚴懲。巴方強調堅定不移致力於進一步加大安保力量投入與協調，進一步強化安全措施，全面確保在巴中國人員、項目和機構安全。中方注意到巴方為保障中方在巴人員、項目和機構安全所作努力，強調亟需在巴採取有針對性安全措施，共同為兩國合作創造安全環境。
《聯合聲明》顯示，雙方強調，中巴戰略防務安全合作對維護地區和平穩定、確保地區戰略平衡具有不可替代的重要作用。雙方對兩國軍隊長期保持高水平互信、開展高水平合作、密切高水平協作感到滿意，同意保持兩軍高層交流互訪勢頭，不斷提升聯演聯訓和軍事技術交流合作水平。