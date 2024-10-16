網絡熱話 | 聽泉鑒寶引現象級討論  專家指古玩鑒定須嚴謹 網民：當電子榨菜 (01:20)

10月16日凌晨，「聽泉鑒寶說不敢再休息了」話題仍掛在新浪微博熱搜榜前十。「聽泉鑒寶」15日晚復播，說自己「沉澱了個寂寞」，以後再也不敢休息了。他表示，自己這7天成了全網的樂子，體驗了一把當明星的感覺，（現在）正式回歸了，開播就是想告訴大家他沒事。

網紅主播「聽泉鑒寶」真名丁祥栩，持股（49%）杭州良匠傳媒有限公司。

今年1月初，「聽泉鑒寶」帳號粉絲不足300萬，2月中旬已突破600萬；最近30天，漲粉1005萬，停播期間持續漲粉，16日凌晨最新粉絲數2590.5萬。停播前的7天10場直播，場均觀看人次超過1200萬。

網上對「聽泉鑒寶」有多項質疑：他帳號標註的「北京大學考古文博學院畢業」身分造假，該學院稱查無此人；節目曾連線一名鑒寶粉絲，對方自稱拿着博物館流出的巴劍；直播「與盜墓者連線」被質疑是按劇本演出；他稱「純公益鑒寶」，但網民懷疑有收費。

「聽泉鑒寶」帳號停播期間將「學校信息」一欄改為「女子中學」，說自己是「聽泉姐姐」。

在復播前，「聽泉鑒寶」帳號15日凌晨發布短片回應質疑，稱「學歷是帳號注冊之初填的，本人從未偽造過北京大學的證書，也從未在直播以及任何地方使用『北京大學』標簽進行營銷宣傳」，並表示一年來每天直播，身體狀態很差，停播是單純的休息。

在互聯網時代之前，內地「鑒寶」節目在電視上備受觀眾歡迎，央視的《一槌定音》是其中的代表，出場的專家都是專業人士，包括首都博物館文物鑒定委員會委員楊寶傑、北京故宮博物院研究員楊靜榮、北京故宮博物院古書畫部副主任金運昌等，還有藝術品市場專家坐鎮。另一檔北京衛視的《天下收藏》則更加緊張刺激，被專家鑒定為贗品會直接當場敲碎。

報名參與電視鑒寶節目並不容易，因此互聯網鑒寶直播冒出後，由於參與門檻低、有參與感和互動感，既有真正的藏家連線請鑒定，也有粉絲志在參與，甚至隨便拿件東西要求鑒定也可以自娛自樂一下。直播鑒寶很快受網民追捧，但這種戲劇性某程度上瓦解、消融了文物鑒定的「嚴肅外殼」，因此引起一些非議。

至於「聽泉鑒寶」備受追捧，還與其個人魅力有關。丁祥栩的真實出身暫時不詳，但他頗具主持能力，懂得調動觀眾情緒，語言詼諧幽默。

為了規避一些不必要的風險，比如鑒定責任，或者求鑒定文物牽涉非法來源等，「聽泉鑒寶」自創了一連串「黑術語」，比如「饅頭」代表錢，「開門」指真貨，「下去沉澱」意味着假貨，「近一點、翻過來」暗示有點像真的，「哪裏弄來的」是基本已認定真貨。遇到上等寶貝了，他會激動吶喊「大開門！很開門！」開始按計算器估價，播放音樂助興。

有古玩鑒定專家表示，不同光線、不同角度都會對鑒定的準確性有影響，而且實際工作中，還需要用稱量等多種方式進行判定，線上鑒寶顯得不夠嚴謹。

不過，鑒定過程包含了表演，粉絲也跟着用實時彈幕表達情緒，大家樂在其中。有網民稱，是真是假放在一旁，看「聽泉鑒寶」直播主要是看個「樂呵」；「聽大家嘮嘮嗑，緩解一下壓力」，好看過綜藝。

浙江人地律師事務所主任唐丹麒說，目前，內地沒有規定限制或禁止民間的文物鑒定行為，因此，直播鑒寶作為一種民事行為本身並不違法，但要警惕可能滋生違法甚至犯罪的行為。

唐丹麒指出，例如直播主故意將贗品鑒定為真品，又或者故意誇大收藏價值和增值空間，再誤導消費者購買，屬於欺詐消費，可能構成詐騙犯罪。又如果警方認為虛構社會事件，引起社會負面影響，可能就違反《治安管理辦法》，會被行政處罰。倘若鑒定錯誤造成了委託者的經濟損失，鑒寶人還可能需要負民事賠償責任。

「聽泉鑒寶」已經成為內地互聯網當前現象級事件，在官媒、政府部門還沒定調前，直播主的動向備受外界關注。（浙江在線、新浪微博、澎湃新聞、上游新聞）