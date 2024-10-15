與以伊外長通電話　王毅：進一步生戰生亂不符各方利益　應避免局勢陷惡性循環 (11:08)

王毅對卡茨表示，加沙衝突再次說明巴勒斯坦問題仍是中東問題的核心，國際社會的呼聲十分明確，就是希望盡快回到「兩國方案」的政治解決軌道，實現以巴和平共存，這亦是各方獲得穩定和持久安全的正確途徑。

王毅強調，中方在地區事務上沒有任何私利，從不參與地緣爭奪。作為聯合國安理會常任理事國，中國繼續為推動局勢降溫、恢復地區和平發揮建設性作用。王毅強調，聯合國駐黎巴嫩部隊根據安理會決議授權執行維和任務，以方應採取切實舉措保障部隊人員安全。

而與伊朗外長阿拉格齊通電話時，王毅表示當前加沙衝突負面影響明顯外溢，緊張局勢不斷升級。中方一貫主張通過對話協商解決熱點問題，反對激化矛盾、擴大衝突，反對採取軍事冒險行動，呼籲各方多做有利於維護地區和平穩定的事情。

阿拉格齊表示，伊朗對當前地區局勢全面升級風險深感關切，不願看到衝突進一步擴大。伊朗高度重視中方在國際事務中的重要影響，願同中方加強溝通協調，以外交手段推動局勢降溫。王毅表示，中方樂見伊朗政府開展斡旋外交，同各方增進了解，改善同地區國家關係。（新華社）